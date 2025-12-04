Κίνηση τώρα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή φορτηγού στον Κηφισό - Πού έχει καθυστερήσεις

Η πρωινή βροχή έχει επιβαρύνει σημαντικά την κυκλοφορία στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση τώρα να είναι αυξημένη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου νωρίς το πρωί σημειώθηκε τροχαίο στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Καλυφτάκη.

Κίνηση τώρα: Πώς έγινε το τροχαίο στον Κηφισό

ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα την ανατροπή του. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ τα εμπορεύματα που έπεσαν στο οδόστρωμα οδήγησαν σε πλήρη αποκλεισμό και των τριών λωρίδων για αρκετή ώρα.

Η κυκλοφορία πλέον διεξάγεται από μία λωρίδα και τη ΛΕΑ, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλες ουρές οχημάτων και σημαντική ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στο σημείο για την απομάκρυνση των εμπορευμάτων, ενώ γερανός βοηθά για τη μετακίνηση του φορτηγού.

Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Επίσης, υπάρχουν δύο τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο.

Κίνηση τώρα: Πού έχει καθυστερήσεις

Σύμφωνα με την Τροχαία, η περισσότερη κίνηση εντοπίζεται σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ

Επίσης, καθυσερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.