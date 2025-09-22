Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στην Ποσειδώνος - Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό

Πάρα πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, για ένα ακόμη πρωινό.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Αγίας Σκέπης στον Φλοίσβο Φαλήρου. Το όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να ανατραπεί.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ έκλεισαν οι δύο λωρίδες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, την Κηφισίας και τον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (άνοδος)

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βεΐκου

Λ. Σπύρου Λούη

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Κίνηση στους δρόμους: Δείτε live εδώ

Προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Υπάρχουν καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση(είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

Επίσης, καθυστερήσεις εντοπίζονται προς την Ελευσίνα: