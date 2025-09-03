Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό και το κέντρο της Αθήνας

Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις ξεκινά η Τετάρτη, σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Από νωρίς το πρωί η κίνηση είναι στο «κόκκινο» σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπως ο Κηφισός, η Κηφισίας αλλά και το κέντρο της Αθήνας

Αναλυτικότερα αυτή την ώρα το πρωί της Τετάρτης, οι οδηγοί συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην άνοδο συγκεκριμένα συναντούν κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδόυ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο από το ύψος της Φιλαδέλφειας μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών.

Την ίδια ώρα, παρόμοιο σκηνικό συναντούν οι οδηγοί στην Κηφισίας, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα αυτή την ώρα σημειώνεται αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Γηροκομείου, ενώ και η άνοδος είναι στο «κόκκινο», από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι.

Τέλος, μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα και στο κέντρο της πόλης, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στα δύο ρεύματα της Αρδηττού.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό