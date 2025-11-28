Κίνηση στους δρόμους: Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική - «Στο κόκκινο» βασικοί οδικοί άξονες

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής, καθώς η κακοκαιρία Adel επελαύνει στην Αθήνα μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.

Συγκεκριμένα, μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στη Λ. Κηφισού και στις δύο λωρίδες, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λ. Αλεξάνδρας, τη Λ. Μεσογείων, τη Λ. Κηφισίας (και στα δύο ρεύματα), τη Βασ. Σοφίας (και στα δύο ρεύματα), στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης, στη Βασ. Αμαλίας και στην άνοδο της Λ. Συγγρού.

Φωτογραφία: Google Maps

Ίδια είναι η κατάσταση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος καθώς παρατηρείται έντονη κίνηση από την Αλίμου έως την Καραϊσκάκη τόσο στο ρεύμα προς Πειραιά όσο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Δείτε live την κίνηση εδώ.

Κίνηση στην Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στην Αττική Οδό με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τα 20'.

Συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

Καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

Στην Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: