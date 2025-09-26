Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Αλεξάνδρας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα οκτώ οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ρευμάτων κυκλοφορίας και τη δημιουργία μεγάλου μποτιλιαρίσματος, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, όπου είναι δυνατό, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες, όπως στη Λεωφόρο Κηφισού, στη Συγγρού και στη Μεσογείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.