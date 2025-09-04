Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Με αυξημένη κίνηση ξεκινά και η Πέμπτη, καθώς σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σημειώνεται αυξημένη κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στον Κηφισό, την Κηφισίας, τη Μεσογείων αλλά και αρκετά σημεία στο κέντρο της πόλης.

Απροσπέλαστος είναι αυτή την ώρα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματά του, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία. Στην άνοδο οι οδηγοί θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην κάθοδο, καθυστερήσεις σημειώνονται από το ύψος της Μεταμόρφωσης, μέχρι και τη Λένορμαν.

Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από το ύψος του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ στην κάθοδο από το Ψυχικό μέχρι και τους Αμπελοκήπους.

Τέλος, μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Αρδηττού, τη Σταδίου, αλλά και στην άνοδο της Συγγρού.

Δείτε live την κίνηση εδώ

Κίνηση αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό