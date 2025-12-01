Κίνηση στον Κηφισό: Εξετάζεται η απαγόρευση φορτηγών τις ώρες αιχμής

Την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στις ώρες αιχμής, εξετάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος σ' έναν από τους πιο βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, τον Κηφισό.

Τα φορτηγά υπολογίζεται ότι ευθύνονται για περίπου 20% της κυκλοφοριακής πίεσης στον Κηφισό, την ώρα που εκτιμάται ότι περίπου 260.000 οχήματα χρησιμοποιούν καθημερινά τον οδικό άξονα.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη τελική απόφαση, το μέτρο βρίσκεται ψηλά στη συζήτηση εδώ και μήνες και αποτελεί κοινή πρόταση τόσο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων όσο και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κηφισός: Οι ώρες που εξετάζονται για απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Οι φορείς επισημαίνουν ότι ο Κηφισός επιβαρύνεται έντονα από τα φορτηγά που κινούνται προς και από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρακτορεία στον Βοτανικό και τη Λαχαναγορά Ρέντη. Γι’ αυτό εισηγούνται απαγόρευση κυκλοφορίας 7:00 με 10:00 το πρωί και 16:00 με 18:00 το απόγευμα, στα χρονικά παράθυρα δηλαδή όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συμφόρηση.

Το μέτρο θεωρείται προσωρινό, μέχρι να προχωρήσουν μεγαλύτερες παρεμβάσεις, όπως η μεταφορά των πρακτορείων από τον Βοτανικό στη Φυλή και η κατασκευή του νέου άξονα Ελευσίνα, Οινόφυτα, Θήβα, που αναμένεται να αποσυμφορήσουν σημαντικά τη δυτική είσοδο της Αθήνας.