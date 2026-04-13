Κίνηση λόγω επιστροφής των εκδρομέων: Ποια ώρα θα κορυφωθεί η ροή των αυτοκινήτων

Ξεκίνησε σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τις πρώτες ουρές των αυτοκινήτων να έχουν ήδη σχηματισθεί στους δρόμους και την κίνηση να κορυφώνεται όσο περνά η ώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κίνηση στα Μάλγαρα έχει αρχίσει να αυξάνεται σημαντικά, με τις ουρές να ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα στο ρεύμα της επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη. Ήδη οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει επτά πύλες στο ρεύμα της επιστροφής και έξι στο ρεύμα της εξόδου, όπου επίσης καταγράφεται αυξημένη κίνηση από όσους επιστρέφουν από περιοχές όπως η Καβάλα, η Θάσος και η Χαλκιδική προς την Κατερίνη και τη Λάρισα.

Από τις 06:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, υπολογίζεται ότι περίπου 56.000 οχήματα έχουν διασχίσει τα ρεύματα επιστροφής προς τη Θεσσαλονίκη, με τον μεγαλύτερο όγκο να καταγράφεται μετά τις 10:30. Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλους οδικούς άξονες, όπου η ροή των οχημάτων ενισχύεται σταδιακά.

Και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 13 Απριλίου καταφθάνουν οχήματα, η κίνηση είναι αυξημένη. Αν και η ροή είναι αυξημένη, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερα προβλήματα για τους οδηγούς, καθώς έχουν ανοίξει αρκετοί κισέδες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και η αστυνομία για τη διευθέτηση τυχόν ζητημάτων στην κυκλοφορία.

Τη μεγαλύτερη δυσκολία φαίνεται πως αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται από την Κορινθία προς την Πελοπόννησο.

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στις 17:00 το απόγευμα.

Κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με το πρόβλημα ξεκινά λίγο μετά το Κιάτο, από όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, και κατά διαστήματα ακινητοποιούνται, έως και τους Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέτα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τη Μαλακάσα, ενώ παρατηρείται μικρή ανάσχεση στα διόδια των Αφιδνών.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ