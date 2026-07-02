Κινδυνεύουν με κλείσιμο Τεχνόπολη και ΟΠΑΝΔΑ;

Στην Τεχνόπολη και τον ΟΠΑΝΔΑ αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επηρεάζει, όπως δήλωσε ο ίδιος, τη λειτουργία τους.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε αρχικά: «Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι ο κάθε δήμος θα μπορεί να έχει ένα περιορισμένο αριθμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς, μέχρι τρεις τον αριθμό και αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι εμείς έχοντας ήδη δύο, την ΕΑΤΑ την εταιρεία που ασχολείται με το τουριστικό προϊόν της Αθήνας και η ΔΑΕ που είναι ο ψηφιακός βραχίονας, έχουμε δυνατότητα και για άλλον έναν ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι αναπτυξιακών χαρακτηριστικών. Έχουμε τους οργανισμούς ΕΑΣΥ που είναι οι ασφάλειες, το Αθηναϊκό Αέριο, την Τεχνόπολη και τον ΟΠΑΝΔΑ, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα, έχει 750 άτομα».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, πρέπει μέχρι το τέλος της χρονιάς να ενσωματώσουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό τις διαδικασίες όλες που έτρεχαν οι Οργανισμοί αυτοί στο δήμο μας. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι μέσα στο δήμο, ήδη έχουμε ξεκινήσει με τους εργαζομένους και τους φορείς για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουνε όλοι ρόλο και λόγο».

Ερωτηθείς για τον λόγο, απάντησε: «Γιατί δεν θέλουν να στηρίξουν τον μαζικό αθλητισμό και τον μαζικό πολιτισμό. Επίσης ο νέος κώδικας σταματάει και τις 14 σχολικές επιτροπές μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα με μια πολύ γρήγορη διαδικασία δεν δούλευε για παράδειγμα μια βρύση ή είχε βλάβη ένα άλλο σημείο πολύ γρήγορα με αυτοματοποιημένο τρόπο το κονδύλι έτρεχε και γινόταν η αλλαγή. Τώρα χρειάζεται κανονικές διαδικασίες που χρειάζονται για πολύ μεγάλα έργα εκατομμύριών δηλαδή μια γραφειοκρατία απίστευτη. Για παράδειγμα αν δεν έχει χαρτί υγείας θα πρέπει ας αποφασίσει η Δημοτική επιτροπή να καθαρογραφεί ότι γίνεται για έναν μεγάλο διαγωνισμό. Όταν θα μπορούμε στη νέα σχολική χρονιά το πρόβλημα θα είναι τεράστιο... Φανταστείτε 400 σχολεία τι θα έχει να διαχειριστεί ο δήμος...».

Τι χρειάζεται για να συνεχίσουν να λειτουργούν Τεχνόπολη και ΟΠΑΝΔΑ

Όσο αφορά την Τεχνόπολη, είπε: «Την Τεχνόπολη για να την κρατήσουμε στη ζωή θα πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας της. Η Τεχνόπολη αφού θέλει να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή άρα ένας φορέας όπως και ο ΟΠΑΝΔΑ, που για 30 χρόνια είχαν σπουδαίο έργο, τώρα θα χρειάζεται να έχουν μια άλλη προσέγγιση. Για παράδειγμα για να παραχωρήσουμε ένα χώρο ή να συνεργαστούνε δύο μουσικοί για να γίνει μια μικρή δράση, θα χρειάζεται απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Οι φορείς αυτοί είχαν δημοτικά συμβούλια και τρέχανε «αυτόνομα», με μια μεγάλη ευελιξία, τώρα εκεί που ξεκινάγαμε Δημοτικά συμβούλια από τις 3 το απόγευμα και τελειώναμε 11 το βράδυ θα πηγαίνει το πρωί και ταυτόχρονα θα συζητάμε από ένα πολύ μεγάλο έργο ανάπλασης μέχρι ποια πλατεία θα παραχωρήσουμε και από τι ώρα μέχρι τι ώρα για μια εκδήλωση ενός συλλόγου ή ενός φορέας. Αυτό φέρνει ο νέος κώδικας. Τον ΟΠΑΝΔΑ είχαν παλέψει να τον κλείσουν από όταν ανέλαβα, και είχαμε πάει στο ΣτΕ και είχαμε καταφέρει να τον κρατήσουμε στην ζωή και θεωρούσαμε αυτή η αδικία στο νέο νόμο θα είχε λυθεί. Δυστυχώς στο νέο νόμο δεν αλλάζει τίποτα άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει άμεσα να ετοιμάζουμε την ενσωμάτωση τους. Τον Σεπτέμβριο ακόμα και για να αλλάξεις ένα πόμολο θα χρειάζεσαι απόφασή δημοτικού συμβουλίου».

«Ο δήμος της Αθήνας καλείται να πληρώσει μόνο για την ΕΥΔΑΠ άλλο μισό εκατομμύριο το χρόνο, θα πληρώνουμε δηλαδή για το νερό 4,5 εκατομμύρια με βάση την αύξηση που έγινε στο νερό και μας το έκαναν βιομηχανικό. Θα πρέπει να πληρώνει φέτος για το τέλος ταφής απορριμμάτων άλλα 2,5 εκατομμύρια άρα 7,5 εκατομμύρια για το τέλος ταφής απορριμμάτων. Το ενεργειακό κόστος είναι μεγάλο και ο νέος κώδικας δεν προβλέπει τίποτα για όλα αυτά κι έχω ένα ερώτημα πως όλοι οι δήμοι της χώρας θα αντιμετωπίσουν αυτή την ακραία πίεση την οικονομική και πως θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς να αυξήσουνε τα δημοτικά τέλη. Εμείς δεν θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα το παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή αλλά οφείλει η κυβέρνηση να εξηγήσει στους πολίτες για ποιο λόγο έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη χρεωκοπία όλους τους δήμους της χώρας» κατέληξε.