Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αργότερα σήμερα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα φτάσει στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση, όπως ακριβώς προβλέπει και το πρωτόκολλο.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ θα δώσει το παρών σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σχετικά με το πρόγραμμα της 56χρονης, η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, όπου αναμένεται να υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε μία τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην εβδομάδα θα συμμετέχει στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.