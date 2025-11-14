Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Τραμπ με επέλεξε προσωπικά και αυτό λέει πολλά, για το πώς νιώθει για την Ελλάδα

Τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη, αλλά και τις διαθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στη χώρα, υπογράμμισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή της, λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που της τέθηκαν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στον ΑΝΤ1, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με τη σημασία των γεωτρήσεων στην Ελλάδα, μερικές ημέρες μετά την υπογραφή νέας συμφωνίας για το Ιόνιο.

Όπως απάντησε: «Ήταν κάτι το ιστορικό. Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα, λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζει η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι την Ελλάδα να γίνεται ενεργειακός κόμβος. Θα δείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να βιώσουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε τεράστια αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε να κάνουμε σε λίγες ημέρες, είναι η κατεύθυνση και η εστίαση του προέδρου των ΗΠΑ για εδώ.

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και στα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία, ισούται άμεσα με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία».

Για τη θέση των ΗΠΑ απέναντι στις θέσεις της Τουρκίας

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων γεωτρήσεων γύρω από την Κρήτη και τη σταθερή στάση της Τουρκίας σε ό,τι φορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ρωτήθηκε: «Πόσο ξεκάθαρη είναι η θέση των ΗΠΑ υπέρ της Αθήνας; Μπορεί ο ελληνικός λαός να βασιστεί στη σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ;».

«Έχουμε μια εξαιρετική σχέση» απάντησε η πρέσβειρα. «Ήμασταν ανέκαθεν στενοί σύμμαχοι και αυτό θα συνεχιστεί. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε προσωπικά, ως πρέσβη στην Ελλάδα λέει πολλά, για το πώς νιώθει για την Ελλάδα και για το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Η δική μου προτεραιότητα είναι η διμερής σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η ενίσχυσή της, ώστε να γίνει κάτι στο οποίο μπορούν να βασίζονται και οι δύο χώρες».

Για την απώλεια των γονέων της

Αναφέρθηκε ακόμη, στην προσωπική της ζωή και την απώλεια που την επηρέασε σε νεαρή ηλικία - εκείνη των γονέων της.

«Ήταν πολύ σκληρό», περιέγραψε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Ειδικά η απώλεια της μητέρας μου σε τόσο μικρή ηλικία ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Θαυμάζω τον πατέρα μου για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον αδελφό μου κι εμένα ως μόνος γονέας. Έκανε εξαιρετική δουλειά και μου δίδαξε πολλά για τη γονεϊκότητα. Προφανώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Η μητέρα μου μού λείπει κάθε μέρα, όπως και ο πατέρας μου, που με ενέπνευσε τόσο πολύ. Και οι δυο τους. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής κι ακολούθησα τα βήματά της. Δούλεψα με παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.

Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε να σπουδάσω νομική και να παλέψω για όσα ήθελα να κάνω. Με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, και μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις, να μπορέσω να χαράξω νέους δρόμους και να παλέψω για τον εαυτό μου και τους άλλους. Έλεγε ότι ήμουν πολύ καλή συνήγορος και πως θα μπορούσα να βοηθήσω κόσμο στη ζωή μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ακολουθώ τα βήματα αυτά, σε ένα δημόσιο αξίωμα, υπηρετώντας ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό», εξομολογήθηκε αρχικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.