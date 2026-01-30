Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και Κωνσταντίνος Αργυρός συνυπογράφουν την πρόσκληση για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Τις προκλήσεις για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, στην Ελλάδα, συνυπογράφουν η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό, τη σύζυγο του, Αλεξάνδρα Νίκα και τους κουμπάρους του ζεύγους, Έρικ και Δήμητρα Βασιλάτου.

Η πρεμιέρα του «Μelania: Twenty Days to History» στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει την Κυριακή.

Στο ντοκιμαντέρ η Μελάνια Τραμπ αφηγείται τι συνέβη τις τελευταίες 20 ημέρες, πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Το αστρονομικό ποσό που θα λάβει η Μελάνια Τραμπ

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Μελάνια Τραμπ πρόκειται να λάβει 28.000.000 δολάρια για αυτήν τη δουλειά, από την Amazon MGM Studios, του Τζεφ Μπέζος.

Πρόκειται, επίσης, να δοθούν 35 εκατομμύρια δολάρια στην προώθηση, ποσό 10 φορές μεγαλύτερο του ποσού που δίνεται για την προώθηση άλλων αντίστοιχων ντοκιμαντέρ.

Ο Ντόμινικ Πάτεν, αρχισυντάκτης του Deadline εξήγησε πως «η Amazon έδωσε όλα αυτά τα χρήματα, για δυο λόγους: πρώτον, για να κάνει χάρη στην κυβέρνηση Τραμπ και δεύτερον, για να κερδίσει την προσοχή».

Επισήμως, τα Amazon MGM Studios υποστήριξαν πως έκαναν την συγκεκριμένη παραγωγή «μόνο για ένα λόγο: επειδή πιστεύουμε πως θα τη λατρέψουν οι πελάτες μας».

Προς παταγώδη αποτυχία οδεύει το ντοκιμαντέρ

Μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη κινηματογραφική αλυσίδα της Βρετανίας, Vue, επιβεβαίωσε πως οι πωλήσεις εισιτηρίων για το νέο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, είναι μέχρι στιγμής «χαμηλές».

Σύμφωνα με τον Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνοντα σύμβουλο της Vue, για την πρώτη προβολή της Παρασκευής στις 15:10 στο κεντρικό υποκατάστημα του Ίσλινγκτον στο Λονδίνο είχε πωληθεί μόλις ένα εισιτήριο, ενώ για την προβολή των 18:00 είχαν κρατηθεί δύο θέσεις.

Τη στιγμή της δημοσίευσης, όλες οι θέσεις παρέμεναν διαθέσιμες για τις 28 προγραμματισμένες προβολές της ταινίας στις αίθουσες της Vue σε Μπλάκμπερν, Κάστλφορντ και Χάμιλτον.

Ελαφρώς καλύτερη ήταν η εικόνα σε κινηματογράφους της Cineworld: τέσσερα εισιτήρια είχαν πουληθεί στο Γουόντσγουορθ και πέντε πίσω θέσεις στο Μπρότον.

Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα σε άλλους κινηματογράφους, με το ντοκιμαντέρ να οδηγείται προς αποτυχία.