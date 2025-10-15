Κιλκίς: Νεκρός άνδρας μετά από πυροβολισμούς στον οικισμό Εύζωνοι

Νεκρός κατέληξε άνδρας μετά από πυροβολισμούς στον οικισμό Εύζωνοι, του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ του θύματος με ομάδα ατόμων στον ακριτικό οικισμό, της περιφερειακής ενότητας του Κιλκίς, περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού τους στη μέση του δρόμου, ένα από τα άλλα άτομα πυροβόλησε εναντίον του άνδρα τραυματίζοντάς τον.

Το θύμα φέρεται να κινήθηκε προς ένα ξενοδοχείο σε κοντινή απόσταση, για να ζητήσει βοήθεια. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και έχασε τη ζωή του.

Ο λόγος που προκάλεσε τον διαπληκτισμό παραμένει άγνωστος, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

