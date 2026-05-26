Κιλκίς: Μαθήτρια κατήγγειλε ότι συμμαθητής της δημιούργησε γυμνή φωτογραφία της με AI

Οι Αρχές στο Κιλκίς ερευνούν καταγγελία 15χρονης μαθήτριας σύμφωνα με την οποία συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της για να δημιουργήσει, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, ψεύτικη γυμνή εικόνα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανήλικη κατήγγειλε ότι η εικόνα διακινήθηκε στη συνέχεια σε ακόμη τρεις ανήλικους.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες δημιουργίας και διακίνησης του υλικού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ