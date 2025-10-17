Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε το έγκλημα με θύμα 35χρονο - Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Την εξιχνίαση της δολοφονίας που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (15/10) σε περιοχή των Ευζώνων Κιλκίς με θύμα 35χρονο από τη Σιέρα Λεόνε, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 26χρονος από το Πακιστάν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία.

Όπως έγινε γνωστό, εναντίον του 26χρονου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τα κίνητρα της δολοφονίας πιθανολογείται ότι συνδέονται με τη δράση του 26χρονου στη διακίνηση μεταναστών και το σενάριο που εξετάζεται είναι η αθέτηση υπόσχεσης προς τον 35χρονο για τη μεταφορά του.

Για τον λόγο αυτό φέρεται να ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες, έξω από ξενοδοχείο, με τον 26χρονο να πυροβολεί το θύμα τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρεις κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού κ.ά.

Η σορός του 35χρονου αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή στο πλαίσιο νεκροψίας - νεκροτομής που παραγγέλθηκε.