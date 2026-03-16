Κιλκίς: Δικυκλιστής «έτρεχε» με 223 χλμ/ώρα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων

Στη σύλληψη ενός 49χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησαν οι αρχές, και συγκεκριμένα μέλη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 49χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 223 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 110 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο οδηγός συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν σε περιοχή του Κιλκίς να οδηγεί τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του με την υπερβολική αυτή ταχύτητα.

Η μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.