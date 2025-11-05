Κίλι Σφακιανάκη: Πού θα γίνει η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας

Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα τελεστεί η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη.

Η Κίλι Σφακιανάκη «έφυγε» από τη ζωή στα 62 της. Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η κηδεία της 62χρονης έχει αποφασιστεί να γίνει στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνεται, η οικογένειά της αποφάσισε να ακολουθήσει την επιθυμία της γι’ αυτό και μετά την εξόδιο ακολουθία, θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα.

Όλα θα γίνουν σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο με την οικογένεια να έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να μην βρίσκονται εκεί κάμερες και δημοσιογράφοι.

Κίλι Σφακιανάκη: Έγιναν προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το βράδυ της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, όταν η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε, ειδοποίησε την οικογένεια, ενημερώνοντας την κόρη του ζευγαριού ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» με τη μητέρα της.

Η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα λόγω της νόσου του Πάρκινσον, με την οποία είχε διαγνωστεί εδώ και χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega. Την στιγμή του περιστατικού, ο τραγουδιστής φέρεται να απουσίαζε από το σπίτι, ενώ η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που μετέφερε τη μητέρα της στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν ώρα, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο Mega: «Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν πάνω της, κάνοντας προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) για περισσότερο από μία ώρα. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν και η γυναίκα έχασε τη ζωή της».