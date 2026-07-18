Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Σεπτεμβρίου - Ποιες ώρες θα μειώνονται οι λωρίδες

Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων εφαρμόζονται στον Κηφισό, στην περιοχή της Λυκόβρυσης, εξαιτίας εργασιών που θα πραγματοποιούνται κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν έως και την 1η Σεπτεμβρίου, με τις αρμόδιες αρχές να συστήνουν στους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση, αντί των τριών που λειτουργούν κανονικά, τόσο στο ρεύμα προς Λαμία όσο και προς Πειραιά, σύμφωνα με το ΕΡΤ News.

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας. Για τις ανάγκες των παρεμβάσεων, η κυκλοφορία θα μετατοπίζεται προς τη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, με χρήση και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Οι ίδιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ θα εφαρμοστούν και στο τετραήμερο από 14 έως 17 Αυγούστου, παρότι εκείνες τις ημέρες δεν προβλέπεται να εκτελούνται εργασίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων σημειώθηκαν περιορισμένες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.