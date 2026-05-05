Κηφισιά: Συνελήφθη διανομέας που πετούσε πέτρες σε γυναίκες

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε στην Κηφισιά και τη Νέα Ερυθραία, όταν διανομέας φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς.

Ειδικότερα ο διανομέας πέταξε πέτρες προς κόσμο, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες.

Συνελήφθη ο διανομέας που πέταγε πέτρες σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες και τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας κινούνταν με μοτοσικλέτα και προσέγγιζε τα θύματά του, εκτοξεύοντας πέτρες από κοντινή απόσταση, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις, με θύματα 5 γυναίκες και έναν άνδρα, όλες με παρόμοιο τρόπο δράσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ανάμεσα στα θύματα είναι ακόμα και ένα ανήλικο κορίτσι.

Το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένες κακώσεις στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο.



