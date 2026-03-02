Κηφισιά: Συνελήφθη 33χρονη για τη δολοφονία 92χρονου το 2017 - Κατηγορείται για κλοπή 130.000 ευρώ

Στη σύλληψη 33χρονης στην Κηφισιά προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 92χρονου που είχε βρεθεί νεκρός τον Αύγουστο του 2017 στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα κατηγορείται για ανθρωποκτονία και ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και για διακεκριμένη κλοπή σε υπόθεση που καταγγέλθηκε το 2023 στην Κηφισιά.

Ο 92χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός στις 11 Αυγούστου 2017 μέσα στο σπίτι του. Κατά την αυτοψία είχε βρεθεί μαχαίρι, ενώ από την έρευνα στο διαμέρισμα και στο όχημα του θύματος είχαν συλλεχθεί ευρήματα που οδηγήθηκαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η εξέλιξη στην υπόθεση προέκυψε μετά από δεύτερη έρευνα. Τον Νοέμβριο του 2023, 59χρονος κατήγγειλε ότι η οικιακή βοηθός του αφαίρεσε από την κατοικία του στην Κηφισιά τρεις πλάκες χρυσού, συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Η συγκριτική ανάλυση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδειξε ταύτιση γενετικού υλικού που είχε συλλεχθεί στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας με DNA που εντοπίστηκε στην υπόθεση της κλοπής. Το γενετικό προφίλ αποδόθηκε στην 33χρονη.

Η κατηγορούμενη προσήχθη το απόγευμα της Κυριακής 1 Μαρτίου και σε έρευνα στο σπίτι της βρέθηκε και κατασχέθηκε φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Για την υπόθεση της δολοφονίας και της ληστείας συνελήφθη βάσει εντάλματος και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών. Για την υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής και την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.