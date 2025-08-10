Κηφισιά: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας μετά από παρατήρηση

Ένα ακόμη περιστατικό βίας με δράστες ανήλικους σημειώθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην πλατεία Πλατάνων, κοντά στη στάση του ΗΣΑΠ στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μία 46χρονη αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε δύο 14χρονους να προκαλούν φθορές σε παγκάκι. Όταν τους έκανε παρατήρηση και ζήτησε να σταματήσουν, οι ανήλικοι της επιτέθηκαν, την έσπρωξαν και την έριξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες, οδηγώντας τους στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς.

