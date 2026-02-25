Κηφισιά: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαρτίου η δίκη του μάνατζερ μοντέλων

Για τις 6 Μαρτίου ορίστηκε δίκη του 72χρονου μάνατζερ καλλιτεχνών, που συνελήφθη μετά από καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/2).

Με την αναβολή της εκδίκασης από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν οι αστυνομικοί, που καταδίωξαν τον 72χρονο όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, σε περιοχή της Κηφισιάς. Ο μάνατζερ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Κηφισιά: Τι είπε ο κατηγορούμενος

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν, ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα» ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Συνεργάτης του δικηγόρου του είπε πως ο 72χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σε ό,τι αφορά στο χρονικό, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/2), αστυνομικοί της Τροχαίας επιχείρησαν να σταματήσουν τον 72χρονο μάνατζερ για έλεγχο.

Ωστόσο, εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα, διανύοντας περίπου 10 χιλιόμετρα, πριν ακινητοποιηθεί στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 72χρονο, ο οποίος μεταξύ άλλων, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα.