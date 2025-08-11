Κηδεύεται η Λένα Σαμαρά: Στο Α' Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο 

Η Λένα Σαμαρά κηδεύεται το μεσημέρι της Δευτέρας στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πλήθους κόσμου.

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η κηδεία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Στεφάνι με συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρωθυπουργός, γράφοντας: «Τα λόγια φτωχά... Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη». Λίγο πριν τη 1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε στην εκκλησία, ενώ παρών είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η σύζυγός του, Νατάσα Παζαΐτη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Απόστολος Κακλαμάνης, πλήθος στελεχών της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και άλλων πολιτικών κομμάτων.

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29.

Η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά ζήτησε, αντί στεφάνων, να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελή δράση, επιθυμία που - όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός - «θα ήθελε η Λένα μας». Στην ανακοίνωσή του παρατίθενται οι τρεις οργανισμοί και οι τραπεζικοί λογαριασμοί για τη στήριξή τους:

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) — IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγίας Ηλαριώνος Προμάχων Αριδαίας — IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας» — IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)



