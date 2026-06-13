Κηδεία μητέρας και γιου στο Αίγιο: Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο «αντίο» - «Πώς μπόρεσε;»

Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, έγινε η κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου στο Αίγιο.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής μετέβησαν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας για να πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν μέσα στο σπίτι τους.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου την ίδια ώρα απολογήθηκε ο 65χρονος σύντροφος του θύματος που κατηγορείται ότι σκότωσε μάνα και γιο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς μπόρεσε;» ακουγόταν να λένε στην κηδεία της μητέρας και του γιου της.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο

Η διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το Αίγιο, αποκαλύφθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, όταν η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε λίμνη αίματος, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το έγκλημα εκτιμάται ότι διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας. Οι Αρχές θεωρούν ότι ο δράστης παρέμεινε για αρκετές ώρες στον χώρο μετά το φονικό, έχοντας τη δυνατότητα να αλλοιώσει ή να εξαφανίσει στοιχεία.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης ενημέρωσε γείτονα ότι βρήκε νεκρούς τη γυναίκα και τον γιο της. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του και τον έθεσαν στο επίκεντρο των ερευνών.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η μητέρα δέχθηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές, ενώ ο 26χρονος γιος της έφερε έξι τραύματα από μαχαίρι και τραύμα από πυροβολισμό. Παράλληλα, δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης της κατοικίας ούτε ενδείξεις παρουσίας τρίτου προσώπου, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες σε βάρος του 65χρονου.

Ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος «αλληλοσκοτώθηκαν», ισχυρισμός που οι αστυνομικοί θεωρούν αβάσιμο. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και τα υπόλοιπα εγκληματολογικά ευρήματα.