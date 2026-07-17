Κηδεία Μάρως Κοντού: «Σε αγαπάμε» - Συγκίνησε ο επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη και των συναδέλφων της

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Μαίρης Κοντού, με τον πρόεδρο της Βουλής και στενό της φίλο, Νικήτα Κακλαμάνη, να εκφωνεί συγκινημένος τον επικήδειο λόγο με τον οποίο αποχαιρέτησε την ηθοποιό.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στις μεγάλες απώλειες του ελληνικού κινηματογράφου που έχουν συνδεθεί με τον μήνα Ιούλιο, ενώ αποχαιρέτησε την καλή του φίλη, λέγοντας στην κηδεία της Μάρως Κοντού:

«Σήμερα, ένας ακόμη Ιούλιος, που μας στέρησε κάποτε την Αλίκη, την Τζένη, τη Ρένα, παίρνει σήμερα και εσένα.

Είναι βαριά η ψυχή, γιατί από σήμερα και για πάντα δεν θα ξανακούσει κανείς από εμάς το "Πες μου μια λέξη". Αλλά ας είναι. Αυτή τη λέξη θα στην πω εγώ για τελευταία φορά.

Σε αγαπάμε. Καλό ταξίδι».

Κηδεία Μάρως Κοντού: Το «αντίο» των συνεργατών της

Το τελευταίο αντίο είπαν και συνεργάτες της ηθοποιού, που ετοίμασαν με τη σειρά τους επικήδειο λόγο για να την τιμήσουν.

Μεταξύ άλλων, η Άντζελα Γκερέκου, με την οποία συνεργάζονταν μέχρι το τέλος στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», είπε με χαμόγελο: «Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω, ότι είμαστε περαστικοί και δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος, αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε ημέρα».

Συγκινημένη, η Νίκη Παλληκαράκη ανέφερε: «Ξέρω ότι δεν φοβήθηκες – μας το έλεγες συνέχεια – τον θάνατο. Και ξέρω γιατί. Γιατί δεν φοβήθηκες ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις με βάση τις επιλογές σου, το τι ζητούσες, το τι ήθελες...».

Τέλος, ο δημιουργός της σειράς «Η Γη της Ελιάς», Ανδρέας Γεωργίου, αποχαιρέτησε τη Μαίρη Κοντού λέγοντας:

«Ήσουν πάντα η ψυχή του συνεργείου, της δουλειάς. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες το δικαίωμα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με έναν άνθρωπο σαν εσένα. Θα μας μείνεις αξέχαστη».

Μάρω Κοντού: Το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε

Νωρίτερα, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε το πρόβλημα που πέρασε με την υγεία της τα τελευταία δύο χρόνια.



«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω- γιατί τώρα μπορώ να τα πω- πάλεψε σχεδόν μόνη της, δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει αλλά έφυγε όπως ήθελε. Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

