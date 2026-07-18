Κηδεία Λορέντζο Καριέρε: Συγγενείς και φίλοι στο πλευρό της συζύγου του Έλενας Κατραβά

Πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18 Ιουλίου, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- χώρο, τον αποχαιρέτησαν.

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της Ματούλας, πρώην παίκτης του «Bar» και μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών.

Όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του έδωσαν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του και της συζύγου του, Έλενας Κατραβά.

Εκτός από τους συγγενείς του Λορέντζο Καριέρα, στο Παλαιό Ψυχικό στην κηδεία του, πήγαν συνεργάτες, όπως οι αδελφοί Νίκος και Γιώργος Ελεύθερας που ήταν μέλη των «Φίλων για Πάντα», καλλιτέχνες όπως η Ηρώ και ο Νίκος Βουρλιώτης, αλλά και πρόσωπα από άλλους χώρους όπως ο Αντώνης Νικοπολίδης και η σύζυγός του, Βάσω Νικοπολίδη.

Έλενα Κατραβά / Φωτ.: NDP

Έλενα Κατραβά-Γιάννης Κουτράκης / Φωτ.: NDP

Νίκος και Γιώργος Ελεύθερας / Φωτ.: NDP

Ηρώ / Φωτ.: NDP

Αντώνης και Βάσω Νικοπολίδη / NDPPHOTO

Νίκος Βουρλιώτης / Φωτ.: NDP

Θανάσης Βισκαδουράκης / Φωτ.: NDP

Έλενα Τσαβαλιά και Μάρκος Σεφερλής / Φωτ.: NDP

Θέμης Γεωργαντάς / Φωτ.: NDP

Δημήτρης Ουγγαρέζος

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν τραγουδιστής και μοντέλο και ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του Bar, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τηλεόραση ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής του.

Γεννήθηκε το 1975 και ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας (Διαμάντως Κουτροπούλου) και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Από την πλευρά του πατέρα του είχε ιταλική καταγωγή. Πριν ασχοληθεί με τη μουσική, εργάστηκε ως μοντέλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2002, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι Bar του Mega όπου με τον αυθόρμητο χαρακτήρα, το χιούμορ και την ευχάριστη παρουσία του έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία με ποπ τραγούδια και πολλές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Όσο αφορά στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και απέκτησαν δύο γιους. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολήθηκε με την οικογένειά του και επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός της μουσικής.

