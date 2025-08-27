Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Δημήτρη Κωνσταντάρα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών για το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο και συγγραφέα.

Συγκινημένοι η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα, Βίκυ Βουρλάκη και τα δύο του παιδιά, Λάμπρος και Παυλίνα έφτασαν στο Α΄ Νεκροταφείο. Το παρών στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που τελέστηκε στις 12:00 το μεσημέρι, έδωσαν δημοσιογράφοι και πολιτικοί που είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Η κόρη του, Παυλίνα, με τη μητέρα της και σύζυγό του/ Φωτ.: Eurokinissi

Ο γιος του, Λάμπρος/ Φωτ.: Eurokinissi

Νικήτας Κακλαμάνης/ Φωτ.: Eurokinissi

Κώστας Πρέκας/ Φωτ.: Eurokinissi

Η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα είχε ζητήσει αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών).

Μπέσσυ Αργυράκη/ Φωτ.: Eurokinissi

Λουκίλα Καρρέρ/ Φωτ: NDP

Μαρία Φραγκάκη-Νίκος Μάρκογλου/ Φωτ: NDP

Δέσποινα Καμπούρη/ Φωτ: NDP

Έρρικα Πρεζεράκου/ Φωτ: NDP

Άννα Ζηρδέλη, Ιωάννα Μαλέσκου/ Φωτ: NDP

Λόλα Νταϊφά/ Φωτ: NDP

Δημήτρης Ουγγαρέζος/ Φωτ: NDP

Αντώνης Πρέκας/ Φωτ: NDP

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1972.

Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία (blogs) και βιβλία. Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά: την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτις, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση. Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α' Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της «Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης». Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.