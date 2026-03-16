Κι άλλος σεισμός ανοικτά της Κρήτης

Ακόμη ένας σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της Κρήτης το απόγευμα της Δευτέρας (16/03).

Η δόνηση είχε μέγεθος 3,8 Ρίχτερ και καταγράφηκε 16 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά της Σούγιας Χανίων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,4 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα Χανιά, μεταφέρει το τοπικό μέσο Cretalive news.

Νωρίτερα το πρωί σημειώθηκε ακόμη ένας σεισμός ανοικτά της Κρήτης. Η δόνηση είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 80 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά της Χρυσής Λασιθίου.