Κέρκυρα: Τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα - Νεκρός ένας Βρετανός, τραυματίας ο ανήλικος γιος του

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας Βρετανών στην Κέρκυρα, καθώς σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού κόστισε τη ζωή στον πατέρα, ενώ ο 15χρονος γιος του τραυματίστηκε βαριά.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 14:00 στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας – Αχαράβης, στην περιοχή Αλμυρός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γουρούνα που οδηγούσε το 42χρονο θύμα, με συνεπιβάτη τον ανήλικο γιο του, ξέφυγε από την πορεία της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε μέσα σε ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο 15χρονος ανασύρθηκε σοβαρά τραυματισμένος.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διασώστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο σημείο έφτασε επίσης γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, προκειμένου να βοηθήσει στη φροντίδα του ανήλικου τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με δεύτερο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

