Κέρκυρα: Τραυματίστηκε 11χρονος έπειτα από σύγκρουση jet ski με πνευστό σκάφος

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Ίσσου στην Κέρκυρα, όταν jet ski με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με πνευστό σκάφος στο οποίο επέβαιναν επίσης δύο άτομα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ένας 11χρονος, γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος επέβαινε στο jet ski μαζί με τον 61χρονο Έλληνα - χειριστή. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτική κλινική της περιοχής για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Οι χειριστές τόσο του jet ski όσο και του πνευστού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.