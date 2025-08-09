Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο στην Εγνατία ο 55χρονος φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς

Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η είδηση του θανάτου του γνωστού φωτογράφου Γιάννη Δημητρά, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο χθες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια στα Τύρια.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Η 38χρονη σύζυγός του, Μαργαρίτα Σαμοΐλη, που επέβαινε στο όχημα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Για τον απεγκλωβισμό και των δύο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής.

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι απηύθυνε έκκληση για προσφορά αίματος για τη σύζυγο του άτυχου φωτογράφου.

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 και, μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου «Ευγενία Χατζίκου» στο τμήμα Διευθυντών Φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του. Υπήρξε για οκτώ χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005 και συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, μουσεία, καθώς και σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας εξέφρασε με ανακοίνωσή του τη βαθιά θλίψη του και τα συλλυπητήρια προς την οικογένειά του.

