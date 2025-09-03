Κέρκυρα: Γιατρός κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση 18χρονης

Μήνυση κατά γιατρού στην Κέρκυρα υπέβαλε 18χρονη για σεξουαλική κακοποίηση.

Πρόκειται για γνωστό παθολόγο που έχει ιατρείο στο κέντρο της πόλης.

Η κοπέλα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης που πραγματοποίησε στο ιατρείο του την περασμένη Δευτέρα, ο γιατρός προέβη σε ασελγεις πράξεις εναντίον της, αγγίζοντας μέρη του σώματος της που δεν δικαιολογούνταν.

Η ίδια εκμυστηρεύθηκε το περιστατικό στη μητέρα της και μαζί με τον δικηγόρο τους πήγαν στο αστυνομικό τμημα υποβάλλοντας μήνυση.

Κέρκυρα: Τι ισχυρίζεται ο γιατρός

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 59χρονο ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Οι συνήγοροι του αναφέρουν ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηριζοντας ότι η 18χρονη παρεξηγησε τον τρόπο της ιατρικής εξέτασης.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή αφού σύμφωνα με τους δικηγόρους του, η απολογία του αποφασίστηκε να γίνει για υπηρεσιακούς λόγους στο τέλος της εβδομάδας. Ως τότε παραμένει κρατουμενος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ