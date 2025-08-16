Κέρκυρα: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που μόλις είχε απογειωθεί

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όταν αεροσκάφος τύπου Β757-300 της Condor, με προορισμό το Ντίσελντορφ, παρουσίασε πρόβλημα στον δεξιό κινητήρα του.

Κατά τη διάρκεια της απογείωσης, σε ύψος περίπου 1.500 ποδών, ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους πιλότους να τον θέτουν αμέσως εκτός λειτουργίας. Εκείνη τη στιγμή το αεροπλάνο βρισκόταν πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες που άκουσαν έναν δυνατό κρότο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα προχώρησε σε επανακύκλωση, στρέφοντας το αεροπλάνο δεξιά ώστε να κινηθεί παράλληλα με τον διάδρομο του αεροδρομίου. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε βορειοδυτικά της Κέρκυρας, ανεβαίνοντας στα 6.000 και κατόπιν στα 8.000 πόδια, με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι στην Ιταλία.