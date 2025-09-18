Κέρκυρα: Έκλεισε η Ιερά Μονή των Καπουκίνων έπειτα από τέσσερις αιώνες συνεχούς λειτουργίας

Η Ιερά Μονή των Καπουκίνων στην Κέρκυρα έκλεισε, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρώην Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Σπιτέρης.

Στην τελευταία θεία λειτουργία, ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Γεώργιος Αλτούβας, ο Ιωάννης Σπιτέρης και οι Πατέρες Καπουκίνοι αποχαιρέτησαν μαζί με την Καθολική Κοινότητα της Κέρκυρας το μοναστήρι, το οποίο σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω «έλλειψης κλήσεων».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σπιτέρης σημείωσε ότι η ημέρα ήταν ιδιαίτερα λυπηρή, καθώς το μοναστήρι της Κέρκυρας ήταν το πιο ενσωματωμένο στον κοινωνικό ιστό από όλα τα μοναστήρια του Τάγματος στην Ελλάδα. Υπενθύμισε ότι οι Καπουκίνοι εγκαταστάθηκαν στο νησί για να στηρίξουν τους Μαλτέζους μετανάστες, οι οποίοι τότε ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας λόγω της καθολικής τους πίστης.

Ο επίτιμος αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας Κέρκυρας π. Ιωάννης Σπιτέρης (δεξιά) με τον π. Πέτρο, τελευταίο ηγούμενο και εφημέριο της μονής των καθολικών Καπουτσίνων

Παρά τις αλλαγές των καιρών, οι Καπουκίνοι συνέχισαν να βρίσκονται στο πλευρό των πιστών. «Γι’ αυτό άνδρες και γυναίκες έκλαψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην αρχιεπίσκοπος, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος συγκινήθηκε βαθιά, καθώς από παιδί σύχναζε στη μονή.

Ο Ιωάννης Σπιτέρης θυμήθηκε στιγμές από τα παιδικά του χρόνια στην αυλή του μοναστηριού, αλλά και το πώς αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο του Αγίου Φραγκίσκου. «Μια ιστορία κλείνει, μια ιστορία που θα μείνει στην καρδιά των πιστών αλλά και βαθιά μέσα και στη δική μου», κατέληξε.