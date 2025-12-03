Ελλάδα

Κέρκυρα: Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων - Επέβαιναν μητέρα και κόρη

Η κατάσταση των τραυματιών στην Κέρκυρα κρίνεται ως σοβαρή - Άγνωστο πώς κατέληξε το αυτοκίνητο στο ποτάμι

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Ατύχημα με την πτώση ενός αυτοκινήτου σε ποτάμι, από ύψος 7 μέτρων, καταγράφηκε σήμερα το απόγευμα στους Κουραμάδες, στην Κέρκυρα, με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών να κρίνεται ως σοβαρή.

Όπως έγινε γνωστό, στο αυτοκίνητο στην Κέρκυρα επέβαινε μία μητέρα με την κόρη της, ενώ παραμένει άγνωστο πώς το Ι.Χ. κατέληξε στο ποτάμι από μεγάλο ύψος.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, όπου και αναμένεται επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους. Οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως η 75χρονη μητέρα και συνοδηγός του οχήματος, είναι νεκρή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, corfutvnews.gr, kerkyrasimera.gr

