Κερατσίνι: Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ και προκάλεσε πίδακα νερού δεκάδων μέτρων

Κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε χθες το απόγευμα στο Κερατσίνι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην περιοχή και πλημμυρίζοντας δρόμους και πεζοδρόμια.

Η μεγάλη βλάβη σημειώθηκε επί της οδού Γαληνού, όπου δημιουργήθηκε τεράστιος πίδακας νερού που ξεπερνούσε ακόμη και τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, όπως φαίνεται σε εικόνες και βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, μέσα στην τρύπα του σπασμένου αγωγού έπεσε ένα ΙΧ, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σημείο και να δυσχεραίνεται η διέλευση στην περιοχή.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί την προηγούμενη Τρίτη (16/9) στη Βούλα, όπου επίσης έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ, δημιουργώντας πίδακα νερού και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στελέχη της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και την αποκατάσταση της ομαλής ροής του νερού στην περιοχή.