Κερατσίνι: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένη μηχανή και «έκαψε» κόκκινο για να ξεφύγει από τις Αρχές

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Κερατσίνι, ο οποίος πιάστηκε να οδηγεί κλεμμένη μηχανή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Κερατσινίου, όταν αστυνομικοί ΔΙΑΣ εντόπισαν μία μηχανή χωρίς πινακίδες, στην οποία επέβαιναν δύο αναβάτες.

Άμεσα τους έκαναν σήμα να σταματήσουν, όμως ο ανήλικος οδηγός να ανέπτυξε ταχύτητα για να γλιτώσει τον έλεγχο και ξεκίνησε καταδίωξη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Μάλιστα ο 15χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει, «έκαψε» ένα κόκκινο φανάρι.

Στη συνέχεια, η μηχανή ακινητοποιήθηκε λόγω των παρκαρισμένων οχημάτων με αποτέλεσμα ο συνεπιβάτης του ανήλικου να απομακρυνθεί από το σημείο.

Τότε ο οδηγός έκανε όπισθεν προσπαθώντας εκ νέου να ξεφύγει, προκαλώντας ωστόσο φθορές στην μηχανή των αστυνομικών, λίγο πριν τελικά συλληφθεί.