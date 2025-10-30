Κερατέα: 31χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι και σίδερο τον 52χρονο σύντροφό της

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη μία 31χρονη γυναίκα στην Κερατέα, η οποία φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα, μαχαίρι και σίδερο τον 52χρονο σύντροφό της.

Το αιχμηρό αντικείμενο στην Κερατέα εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού, ενώ ο 52χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, με συνέπεια να χρειαστεί η διακομιδή του στο Ιατρικό Κέντρο για τις πρώτες βοήθειες.

Με τη συνδρομή της αστυνομίας, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου κατήγγειλε το συμβάν, ενώ αρνήθηκε την εγκατάσταση panic button και τη φιλοξενία σε δομή για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Κερατέα: Τι υποστήριξε η κατηγορουμένη

Η κατηγορούμενη στην Κερατέα φέρεται να υποστηρίζει ότι «ήταν ένα περιστατικό, που οφείλεται στην κακιά στιγμή και οι δυό τους, τη δεδομένη στιγμή, επρόκειτο να μεταβούν σε άλλο σημείο, πέρα από το σπίτι τους, για να συναντήσουν ένα τρίτο πρόσωπο».

«Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο είχε μαζί της το μαχαίρι» είπε ακόμη η 31χρονη στην Κερατέα, ενώ δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 52χρονο και το έκανε «καταλάθος». Η ίδια, καταλήγοντας, είπε ότι ο σύντροφός της έπεσε καταλάθος στο μαχαίρι.