Πυροβολισμοί σε κτίριο του ΕΦΚΑ και στην Λουκάρεως: Τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στον Κεραμεικό μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε σε κτίριο του ΕΦΚΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν επεισόδιο πυροβολισμό στο κτίριο του ΕΦΚΑ, με δράστη έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εισέβαλε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον χώρο, κρατώντας όπλο. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε ένας υπάλληλος.

Πληροφορίες από την αστυνομία, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια διέφυγε.

Από περιγραφές προκύπτει, ότι πρόκειται για ψηλό, αδύνατο, ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φορούσε καπαρντίνα και είχε το όπλο μέσα σε θήκη.

Επεισόδιο στον ΕΦΚΑ: Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο ηλικιωμένος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή προς το Ειρηνοδικείου και επί της οδού Λουκάρεως, πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα.

Πυροβολισμός στον ΕΦΚΑ: Η ανακοίνωση Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, γράφοντας:



«Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

