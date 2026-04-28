Πυροβολισμοί σε κτίριο του ΕΦΚΑ και στην Λουκάρεως: Τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης

Μεγάλη η κινητοποίηση των αρχών - Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Άνδρας άνοιξε πυρ αφού εισέβαλε στο κτίριο του ΕΦΚΑ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στον Κεραμεικό μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε σε κτίριο του ΕΦΚΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν επεισόδιο πυροβολισμό στο κτίριο του ΕΦΚΑ, με δράστη έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εισέβαλε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον χώρο, κρατώντας όπλο. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε ένας υπάλληλος.

Πληροφορίες από την αστυνομία, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια διέφυγε.

Από περιγραφές προκύπτει, ότι πρόκειται για ψηλό, αδύνατο, ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φορούσε καπαρντίνα και είχε το όπλο μέσα σε θήκη.

Επεισόδιο στον ΕΦΚΑ: Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο ηλικιωμένος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή προς το Ειρηνοδικείου και επί της οδού Λουκάρεως, πυροβόλησε ακόμη τρία άτομα. 

Πυροβολισμός στον ΕΦΚΑ: Η ανακοίνωση Κεραμέως

Η  υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, γράφοντας:
 
«Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

