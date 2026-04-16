Κεφαλονιά: Οι νομικοί λόγοι πίσω από την αλλαγή κατηγορίας για τον θάνατο της 19χρονης

Ενώπιον του ανακριτή Κεφαλονιάς αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Παρασκευή, οι τρεις συλληφθέντες σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αρχική κατηγορία που αντιμετώπιζαν οι τρεις νεαροί ήταν «Έκθεση σε κίνδυνο και Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών». Όμως, μετά από εισαγγελική παρέμβαση και τη μελέτη των βίντεο και των ιατροδικαστικών στοιχείων, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, τελούμενη δια παραλείψεως, σύμφωνα με τα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές βασίστηκαν σε τρεις νομικές παραμέτρους για την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των συλληφθέντων.

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Οι νομικές παράμετροι

Πρώτον, το άρθρο 15 ΠΚ, που προβλέπει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εφόσον ήταν παρόντες στη χρήση των ουσιών, είχαν υποχρέωση να αποτρέψουν το θανατηφόρο αποτέλεσμα. Αντί να καλέσουν το ΕΚΑΒ, την έβγαλαν έξω, πράξη που θεωρείται καθοριστική.

Δεύτερον, η εγκατάλειψη. Η μεταφορά μιας ημιλιπόθυμης 19χρονης με σπασμούς σε μάρμαρο πλατείας στις 04:30 το πρωί εκλαμβάνεται από τις αρχές ως αποδοχή του ενδεχόμενου θανάτου της, δηλαδή ενδεχόμενος δόλος, μεταδίδει σχετικά η ΕΡΤ.

Τρίτον, η συγκάλυψη. Η παραδοχή ότι καθάρισαν το δωμάτιο και έκρυψαν το κινητό της κοπέλας δείχνει ότι προτεραιότητά τους δεν ήταν η διάσωσή της, αλλά η εξαφάνιση στοιχείων, προσθέτει η δημόσια τηλεόραση.

Παρά τις πράξεις τους, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σώσουν τη δική τους ζωή και τη δική της. Ωστόσο, τα τρία αυτά σημεία είναι εκείνα που διαμορφώνουν πλέον το κατηγορητήριο.

Oι αρχές έχουν πλέον σαφή εικόνα για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπως αυτή αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, όσο φυσικά και στην κατάθεση που έχει δώσει ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων.

Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Το χρονικό

Συγκεκριμένα, η κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου στο δωμάτιο το οποίο έχει κλείσει η 19χρονη κοπέλα, έχει καταγράψει το κορίτσι να καταφθάνει στο δωμάτιο, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 14ης Απριλίου, συνοδευόμενη από έναν νεαρό, ο οποίος φοράει μια γκρίζα ζακέτα.

Μέχρι τις 04:30, τέσσερις ώρες αργότερα, φαίνεται ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών να βγαίνει από το δωμάτιο μαζί με έναν από τους δύο νεαρούς που βρίσκονταν μαζί και να κρατάει στα χέρια του την 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, όπου τη μεταφέρει στην πλατεία του Αργοστολίου.

Λίγη ώρα αργότερα εκεί βρέθηκε χωρίς τις θέσεις της από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ