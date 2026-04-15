Κεφαλονιά: Νέες πληροφορίες για τον θάνατο της 19χρονης – Χρήση κοκαΐνης αναφέρει ο 23χρονος συλληφθείς

Στη σύλληψη τριών νεαρών, ενός 26χρονου, ενός 22χρονου και ενός 23χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Κεφαλονιάς για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 19χρονη έκλεισε τα ξημερώματα δωμάτιο σε κατάλυμα κοντά στην πλατεία του Αργοστολίου, στο οποίο πήγε μαζί με τον 23χρονο. Πρόκειται για τον νεαρό, ο οποίος παρουσιάστηκε το απόγευμα στην αστυνομία και συνελήφθη για την υπόθεση, όπως ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι κρατούνται.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 23χρονου, ο ίδιος και η 19χρονη έκαναν χρήση κοκαΐνης και, κατά αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ρεπορτάζ, η νεαρή φέρεται να ζήτησε κι άλλη ποσότητα. Μετά από λίγη ώρα η δόση έφτασε στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο βρέθηκε αργότερα και ο 26χρονος αθλητής άρσης βαρών, αλλά και ο 22χρονος, ο οποίος φέρεται να μην έκανε χρήση ναρκωτικών.

Όταν η 19χρονη λιποθύμησε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας από τους τρεις τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ. Η κλήση απαντήθηκε στην Πάτρα και, λίγο αργότερα, διασώστες έφτασαν στην πλατεία, όπου βρήκαν τη νεαρή σε λιπόθυμη κατάσταση.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον 26χρονο να μεταφέρει τη 19χρονη προς την πλατεία, συνοδευόμενος από τους δύο άλλους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να προσπάθησαν να καθαρίσουν το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έκαναν χρήση, πετώντας κάποια αντικείμενα σε κάδους, ορισμένα από τα οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς.

Κεφαλονιά: Αύριο ιατροδικαστική εξέταση - Οι κατηγορίες για τους συλληφθέντες

Καθώς οι αρχές εξετάζουν την εκδοχή της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τη 19χρονη, πριν την κατάρρευσή της, αναμένουν τις απαντήσεις που θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο και παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους σε διακίνηση ναρκωτικών, αφού ο ένας είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση με ουσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έρευνα και στα σπίτια των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θα υποβληθούν σε αιματολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί εάν έκαναν χρήση κοκαΐνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

