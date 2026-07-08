Κεφαλονιά: Ναυαγοσώστρια έσωσε 7 λουόμενους που παρασύρθηκαν από κύματα

Επτά λουόμενους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, που είχαν εγκλωβιστεί στα κύματα, κατάφερε να διασώσει η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη στην παραλία Άβυθος, στη Νότια Κεφαλονιά.

Το περιστατικό στην Κεφαλονιά καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (3/7) και μεταδόθηκε αρχικά από το kefaloniapress.gr, το οποίο επικαλέστηκε μαρτυρίες λουομένων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περίπου στις 14:00 η θάλασσα παρουσίασε ξαφνική μεταβολή, με έντονο κυματισμό και ισχυρά ρεύματα που άρχισαν να παρασύρουν λουόμενους προς τα βαθιά. Παρότι οι περισσότεροι κατάφεραν να επιστρέψουν στην ακτή, επτά άτομα βρέθηκαν σε κίνδυνο, μεταξύ αυτών και δύο αδέλφια.

Κεφαλονιά: Τι ανέφερε η ναυαγοσώστρια

Η αντίδραση της ναυαγοσώστριας της παραλίας, Σοφίας Κασπίρη, από την Πάτρα, απόφοιτη Νοσηλευτικής και με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική, ήταν άμεση.

Με ψυχραιμία μπήκε στη θάλασσα και ξεκίνησε να βοηθά τους λουόμενους που αδυνατούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή, αντιμετωπίζοντας τόσο τα ισχυρά ρεύματα όσο και τον πανικό των ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σε κάποια φάση χρειάστηκε να συνδράμει ταυτόχρονα τρεις εξαντλημένους ενήλικες, ενώ εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας μπήκαν επίσης στη θάλασσα για να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

Η επιχείρηση διάσωσης στην Κεφαλονιά διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30, με τη ναυαγοσώστρια να πραγματοποιεί διαδοχικές εισόδους στη θάλασσα μέχρι να μεταφερθούν όλοι οι λουόμενοι με ασφάλεια στην ακτή.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο, η ναυαγοσώστρια είπε: «Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία της στη ναυαγοσωστική, σε συνδυασμό με τις σπουδές της στη Νοσηλευτική, τη βοηθούν να διαχειρίζεται με ψυχραιμία κρίσιμες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της διάσωσης όσο και μετά την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον κίνδυνο.

Με πληροφορίες από kefaloniapress, MEGA