Κεφαλονιά: Βυθίστηκε ιστιοφόρο δυτικά του νησιού

Ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βύθιση σημειώθηκε πέντε ναυτικά μίλια στα δυτικά του νησιού.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και ένα ιδιωτικό παραπλέον, το οποίο περισυνέλλεξε δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου, που πρόλαβαν να ρίξουν και να μπουν στη σωστική λέμβο.

Είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην πλησιέστερη ακτή, όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το σημείο που βυθίστηκε το σκάφος έχει πολύ μεγάλο βάθος. Το Λιμεναρχείο διεξάγει έρευνες για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews