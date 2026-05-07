Κεφαλονιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε 4χρονο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Κεφαλονιά, όταν όχημα παρέσυρε 4χρονο παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί που περπατούσε, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 34χρονος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το ανήλικο τραυματίστηκε ελαφρά.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 4χρονο στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και παρακολούθηση.

Από το Λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος.