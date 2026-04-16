Κεφαλονιά: Αναφορές για νέα καταγγελία εις βάρος του αρσιβαρίστα - «Η Μυρτώ ήταν ζωντανή όταν έφθασε το ΕΚΑΒ»

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» πως ο θάνατός της αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς φέρεται να έγινε χρήση κοκαΐνης.

Ένα από τα πολλά ερωτήματα που επιχειρούν να απαντήσουν οι αρχές, είναι η συνθήκη κάτω από την οποία έγινε χρήση ουσιών στη 19χρονη. Ο δικηγόρος της οικογένειάς της, τόνισε ότι: «Η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών».

«Από τις τοξικολογικές εξετάσεις φαίνεται εάν κάποιος έχει πάρει ναρκωτικά για πρώτη φορά», εξήγησε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας.

Κεφαλονιά: Αναφορές για νέα καταγγελία εις βάρος του αρσιβαρίστα από άλλη κοπέλα

Ρεπορτάζ του Mega μεταφέρει, πως όταν έγινε γνωστή η είδηση για την υπόθεση του θανάτου της Μυρτώς, την οποία όλα δείχνουν πως οι δράστες εγκατέλειψαν αναίσθητη στην πλατεία, μια άλλη νεαρή φέρεται να αναγνώρισε τον έναν εκ των δραστών και να προέβη σε καταγγελία εις βάρος του για άλλο περιστατικό με θύμα την ίδια.

«Υπάρχει μια κοπέλα που μόλις έμαθε το περιστατικό και για την εμπλοκή του αρσιβαρίστα, πήγε και κατήγγειλε στην αστυνομία, ότι στο παρελθόν την είχε πλησιάσει κάτι της είχε ρίξει στο ποτό και γύρισε στο σπίτι της χωρίς να θυμάται τίποτα. Στο νησί της είπαν, ότι την προηγούμενη ημέρα χόρευε και ήταν πολύ κοντά με αυτόν», αναφέρθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

«Έχουμε ενημερωθεί δημοσιογραφικά» απάντησε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Μετά από σχετική ερώτηση, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η νεαρή ήταν ζωντανή όταν κατέφθασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, δήλωσε στο «Κοινωνία Ώρα Mega», πως: «Είναι ξεκάθαρο ότι ζούσε και πήγε και ζωντανή στο νοσοκομείο, Κλήθηκε το ασθενοφόρο».

Κεφαλονιά: Η κλήση στο ΕΚΑΒ καθυστέρησε

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην εκπομπή, η κλήση στο ΕΚΑΒ καθυστέρησε σημαντικά, με αποτέλεσμα να εντείνεται το ερώτημα, τι θα γινόταν εάν είχε κληθεί νωρίτερα και εάν η 19χρονη θα είχε σωθεί.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο ζήτημα στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ του ΕΡΤnews, o επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξέφρασε την πεποίθηση, πως εάν δεν καθυστερήσει να καλέσουν το ΕΚΑΒ, η νεαρή θα ζούσε τώρα, εξέφρασε

«Αρχικά το παιδί αυτό που πήγαν μαζί στο δωμάτιο και το έκλεισαν και ο ίδιος αφού παραδόθηκε με τον πατέρα του, είπε ότι πήραν τηλέφωνο και έκαναν χρήση ναρκωτικών και παραδέχτηκε μάλιστα ότι καθυστέρησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ γιατί του είπαν οι άλλοι να καθαρίσει το δωμάτιο, αλλά βγάλανε και το κορίτσι έξω για να αποκρύψουν τι είχε γίνει σε προγενέστερο χρόνο, δηλαδή την χρήση ναρκωτικών κτλ. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, το παιδί θα ζούσε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ζούσε», είπε ο κ. Καλλιακμάνης.

Κεφαλονιά: Γιατί αναβαθμίστηκε η κατηγορία εις βάρος των συλληφθέντων

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως δια παραλήψεως, όπως τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας. Σημαντικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η ανάλυση του κινητού της Μυρτώς. Ρεπορτάζ του σταθμού οι αρχές αναβάθμισαν της κατηγορίας και από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, ενώ κατηγορούνται και για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

Η απόφαση για την αναβάθμιση της κατηγορίας οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους.

Με πληροφορίες από Mega, ΕΡΤnews