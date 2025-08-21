Κέα: Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κέα, τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως καθημερινά φτάνουν στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού περίπου 80 περιστατικά, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Παράλληλα, το φαρμακείο του νησιού έχει εξυπηρετήσει πάνω από 1.500 ασθενείς, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεκάδες ασθενείς έχουν επισκεφθεί το ιατρείο με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς, κοιλιακό πόνο και, σε αρκετές περιπτώσεις, πυρετό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Οι γιατροί του νησιού έχουν ενημερώσει τόσο την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια όσο και τον ΕΟΔΥ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε την έξαρση της ασθένειας.