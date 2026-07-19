Καύσωνας: Τι πρέπει να προσέχετε εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και ποια τα συμπτώματα θερμοπληξίας

Σε αυξημένη ετοιμότητα καλεί τους πολίτες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ενόψει του καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, ζητώντας την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ιδιαίτερα ευάλωτες στις ακραίες θερμοκρασίες είναι οι ευπαθείς ομάδες, μεταξύ των οποίων οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, αλλά και όσοι εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Όπως αναφέρει, η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά όταν συνδυάζεται με αυξημένη υγρασία, άπνοια και έντονη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία, μια κατάσταση που μπορεί να εξελιχθεί σε επείγον ιατρικό περιστατικό.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και στους πολίτες που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, χαρακτηρίζοντας τον καύσωνα «σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία».

«Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις του ΙΣΑ για την αντιμετώπιση του καύσωνα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συστήνει στους πολίτες:

Να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, από τις 11:00 έως τις 17:00

Να καταναλώνουν άφθονα υγρά, όπως νερό και χυμούς, αποφεύγοντας το αλκοόλ, την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και τα βαριά γεύματα

Να επιλέγουν ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου

Να κάνουν χλιαρά ντους και να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες ή κλιματιστικά για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος

Να φροντίζουν ιδιαίτερα ηλικιωμένους και ασθενείς, εξασφαλίζοντας ότι παραμένουν δροσεροί και επαρκώς ενυδατωμένοι

Να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα όχι μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές ώρες όταν η θερμοκρασία δεν υποχωρεί κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Τα σημάδια της θερμοπληξίας

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα βασικά συμπτώματα που πρέπει να προκαλέσουν άμεση κινητοποίηση είναι:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Κόκκινο, ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο δέρμα

Γρήγοροι και δυνατοί παλμοί

Έντονος πονοκέφαλος

Ζάλη και αποπροσανατολισμός

Ναυτία

Σύγχυση ή δυσκολία συγκέντρωσης

Πιθανή απώλεια συνείδησης

Σε περίπτωση θερμοπληξίας, συνιστάται η άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό και σκιερό σημείο, η αφαίρεση περιττών ρούχων και η προσπάθεια μείωσης της θερμοκρασίας του σώματος με δροσερό νερό ή υγρά πανιά.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι δεν πρέπει να δοθεί τίποτα προς πόση σε άτομο που εμφανίζει συμπτώματα θερμοπληξίας, ενώ απαιτείται άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ.



