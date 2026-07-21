Καύσωνας στην Αττική: Τι έδειξαν οι θερμικές κάμερες - Πάνω από 75 βαθμοί σε ταράτσες και αυτοκίνητα

Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, η θερμική κάμερα που παρακολουθεί τον Κηφισό, κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο, αποτυπώνοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από την περιοχή του Άλσους Βεΐκου, όπου ταράτσες κτιρίων και σταθμευμένα οχήματα εμφανίζονταν με λευκό χρώμα στις θερμικές λήψεις, ένδειξη ότι οι επιφάνειές τους είχαν αναπτύξει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές μετρήσεις επιβεβαίωσαν την ένταση του καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Ρίζα Κορινθίας, τη Μακρακώμη Φθιώτιδας και την Ωλένη Ηλείας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες ήταν εκτεταμένες, καθώς οι 40°C ξεπεράστηκαν σε 24 μετεωρολογικούς σταθμούς, ενώ σε 159 σταθμούς του δικτύου οι μέγιστες τιμές ήταν πάνω από 37°C, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση και τη γεωγραφική έκταση του φαινομένου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τη θερμική καταπόνηση των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η συσσώρευση θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμη πιο αποπνικτική.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ