Καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας στη «χρονική φύση της ύπαρξής του» - Η ανάρτηση Ζιακόπουλου

Σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα, βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης, από τη Βρετανία, ως την Ελβετία, τη Γερμανία και την Τσεχία.

Πρωτοφανείς θερμοκρασίες, άνω των 40 βαθμών αναμένονται στη Γαλλία, καθώς είναι η χώρα που επηρεάζεται περισσότερο, ενώ οι κυβερνήσεις στις περισσότερες χώρες από όπου θα περάσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, έχουν λάβει ήδη αυστηρά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Επηρεάζεται η Ελλάδα από τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη;

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί με ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο, τη «χρονική φύση της ύπαρξης» του καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης.

Με ένα χρονοδιάγραμμα, αναλύει τις «Φάσεις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄», στο οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα.

Όπως αναλυτικά έγραψε:

« ΦΑΣΗ Α ΄

Έναρξη μεταφοράς υποτροπικών αερίων μαζών προς τη ΒΔ Ευρώπη.

Ανάπτυξη υψηλών πιέσεων στα Β-ΒΔ Βαλκάνια που σηματοδότησε την έναρξη της επικράτησης Β-ΒΑ ανέμων στη χώρα μας.

ΦΑΣΗ Β΄

Με την αποκοπή βαρομετρικού χαμηλού στον Ατλαντικό και την προς τα νοτιοανατολικά κίνησή του, θα ενταθεί η μεταφορά θερμών αερίων μαζών προς τη Δ-ΝΔ Ευρώπη.

Θερμές αέριες μάζες αναμένεται να μεταφερθούν προς την κεντροανατολική Ευρώπη, την Ιταλία και τα Δ-ΒΔ Βαλκάνια

Το Β-ΒΑ επιφανειακό ρεύμα στη χώρα μας θα συνεχιστεί.

ΦΑΣΗ Γ΄

Θόλος θερμότητας στη Δ. Ευρώπη, με επίκεντρο στη Γαλλία - Β.Ισπανία.

Ζωνική κυκλοφορία στη Β. Ευρώπη.

Ακραίες τιμές της θερμοκρασίας στην Ιβηρική Χερσόνησο και κυρίως στην Ισπανία.

Στη χώρα μας, αναμένονται: μικρή πτώση της έντασης του μελτεμιού και ενίσχυση της αστάθειας στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα πλην της Θράκης.

ΦΑΣΗ Δ΄