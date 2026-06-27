Καύσωνας: Σε Ελλάδα και Βαλκάνια μετακινείται ο «θερμικός θόλος» σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό

Σε Βαλκάνια και χώρες της νότιας Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, αναμένεται να μετακινηθεί ο καύσωνας που έπληξε και πλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, στο σημείωμά του, ενημερώνει τις αρχές 24 ευρωπαϊκών κρατών, και της Ελλάδας, ότι ο «θερμικός θόλος, το μετεωρολογικό φαινόμενο που προκάλεσε το κύμα καύσωνα στη δυτική Ευρώπη, θα μετακινηθεί προς τα Βαλκάνια και τις νότιες χώρες της «Γηραιάς Ηπείρου».

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, όπως γνωστοποιεί σχετικά ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αναμένεται να κυμανθούν από 3 έως 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, για την εποχή, επίπεδα. Ενδεικτικά, σε πολλές περιοχές ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες, κατά τις βραβινές ώρες, θα «αγγίξουν» τους 20.

Σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό σημείωμα του Οργανισμού, το κύμα καύσωνα αναμένεται να είναι παρατεταμένο.

Ο καιρός των επόμενων ημερών σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά

Την ίδια ώρα, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θεόδωρος Κολυδάς, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό των επόμενων 15 ημερών.

«Το επόμενο 15ήμερο διατηρεί καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Η ζέστη κορυφώνεται στα τέλη Ιουνίου και στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στη συνέχεια διαφαίνεται ήπια αποκλιμάκωση, χωρίς όμως ουσιαστική αλλαγή εποχής.

Ο υετός παραμένει περιορισμένος στις νότιες και δυτικές περιοχές, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πιθανές βροχές ή τοπική αστάθεια εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Καβάλα και δευτερευόντως σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα».